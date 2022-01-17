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Сніг, штормовий вітер та похолодання. Синоптики попередили про негоду

Автор: Анастасія Рокитна

Завтра в більшості областей України на погодні умови все ще впливатимуть північні циклони. Погода очікується хмарна та волога.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Опади випадатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу. Протягом наступної доби, поривчастий північно-західний вітер все ще утримається в Україні, пориви досягатимуть значень 15-20 м/с. Температурні зміни ще завтра будуть незначними, а от 19 січня трохи похолоднішає.

Якщо детальніше, завтра буде хмарно. На більшій частині території країни невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -2-7 морозу, вдень від -4 морозу до +1 тепла; на крайньому півдні та сході країни протягом доби близько 0; у Карпатах вночі -8-13, вдень -4-9 морозу.

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