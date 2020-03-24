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Снег и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     24.03.2020 - 08:00
Снег и похолодание: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В восточных областях сегодня снег

Погода в Украине 24 марта прохолодана, но солнечно, снег в восточных областях. Об этом сообщает УкрГідрометцетр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня переменная облачность, сухо, днем +2+4, а ночью -5-7. На севере страны так же, но днем +3+5, а ночью -5-7. В восточных областях сегодня снег, днем +4+6, а ночью -2-7.

Снег и похолодание: прогноз погоды на сегодня

На юге страны сухо, днем +4+6, а ночью 0+2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня сухо. Днем +2+4, а ночью -4-6.

Снег и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Ранее сообщалось, что в Украину возвращаюсь снег и заморозки. Синоптики предупреждали, что погода ухудшится в воскресенье, 22 марта.

В частности, вчера было объявлено штормовое предупреждение и снег.

Штормовой ветер, снег до 5 см и похолодание: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Снег, морозы и похолодание: прогноз погоды на сегодня
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