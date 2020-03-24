Сніг і похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У східних областях сьогодні сніг

Погода в Україні 24 березня прохолодана, але сонячно, сніг у східних областях. Про це повідомляє УкрГідрометцетр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні мінлива хмарність, сухо, вдень +2+4, а вночі -5-7. На півночі країни так само, але вдень +3+5, а вночі -5-7. У східних областях сьогодні сніг, вдень +4+6, а вночі -2-7.

На півдні країни сухо, вдень +4+6, а вночі 0+2.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сухо. Вдень +2+4, а вночі -4-6.

Раніше повідомлялося, що в Україну повертаюся сніг та заморозки. Синоптики попереджали, що погода погіршиться у неділю, 22 березня.

Зокрема, вчора було оголошено штормове попередження та сніг.