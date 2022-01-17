Снег и морозы накануне Крещения: погода на завтра
Фото: погода в Украине 18 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра, 18 января, во всех регионах, кроме южных - ожидается снег. Температура воздуха накануне Крещения будет низкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по всем областям
В течение целого дня на западе, востоке и севере будет ожидаться снег. В то же время по всей Украине будет облачно:
- на западе днем от 0 до -2, а ночью - от -2 до -6;
- на севере днем от -2 до -4, а ночью - от -4 до -6;
- на востоке днем от -1 до +3, а ночью - от -1 до -4;
- на юге днем от -1 до+1, а ночью - от -1 до -3;
- в центре днем от -1 до -3, а ночью - от -3 до -6.
Фото: погода в Украине 18 января (meteo.gov.ua)
Прогноз в Киеве
В столице в течение дня также ожидаются осадки в виде снега. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -2 до -4, а ночью - от -4 до -6.
Фото: погода в Украине 18 января (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о адреса локаций, которые обустроили в Киеве для крещения.