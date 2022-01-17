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Снег и морозы накануне Крещения: погода на завтра

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Понедельник 17 января 2022 20:00
Снег и морозы накануне Крещения: погода на завтра Фото: погода в Украине 18 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 18 января, во всех регионах, кроме южных - ожидается снег. Температура воздуха накануне Крещения будет низкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня на западе, востоке и севере будет ожидаться снег. В то же время по всей Украине будет облачно:

  • на западе днем от 0 до -2, а ночью - от -2 до -6;
  • на севере днем от -2 до -4, а ночью - от -4 до -6;
  • на востоке днем от -1 до +3, а ночью - от -1 до -4;
  • на юге днем от -1 до+1, а ночью - от -1 до -3;
  • в центре днем от -1 до -3, а ночью - от -3 до -6.

Снег и морозы накануне Крещения: погода на завтра

Фото: погода в Украине 18 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также ожидаются осадки в виде снега. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -2 до -4, а ночью - от -4 до -6.

Снег и морозы накануне Крещения: погода на завтра

Фото: погода в Украине 18 января (meteo.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о адреса локаций, которые обустроили в Киеве для крещения.

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