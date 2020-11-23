Снег и мороз: прогноз погоды на сегодня

Фото: снег в Киеве (РБК-Украина)

Погода в Украине будет прохладной и с осадками в некоторых восточных и северных областях. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +5, а ночью заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня, преимущественно на всей территории Украины будет переменная облачность, а в Сумской, Харьковской и Луганской областях - снег.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах +3 +5 градусов, а ночью столбики термометров покажут от -6 до -1 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха будет колебаться от -1 до +5, а ночью от -3 до 0 градусов.

В южных и восточных областях температура воздуха днем составит от -1 до +5, а ночью столбики термометров покажут от -3 до +1 градуса.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +6, а ночью от -1 до +2.

Напомним, в ближайшие три дня (23-25 ноября) в Украине, кроме юга, местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Левобережья гололедица.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода до конца ноября. В последние дни ноября в Украине будет дождливо, а кое-где пройдет мокрый снег.