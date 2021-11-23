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Снег, мороз, похолодание: в Киеве и областях ухудшится погода: прогноз на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине испортится погода. В западных и северных регионах Украины ожидается мокрый снег, а также мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня днем мокрый снег ожидается в Киеве, Сумской и Черниговской областях. На западе мокрый снег выпадет во Львовской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В центральных областях и на востоке ожидается мокрый снег с дождем.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем 0+7, а ночью -1-4,
  • на севере днем -1-2, а ночью -4-7,
  • на востоке днем 0+4, а ночью -1+3,
  • на юге днем +5+8, а ночью +2+5,
  • в центре днем 0+3, а ночью -1-4.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем составит +1+3, а ночью 0-2.

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Погода в Украине