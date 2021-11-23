Снег, мороз, похолодание: в Киеве и областях ухудшится погода: прогноз на сегодня

Сегодня в Украине испортится погода. В западных и северных регионах Украины ожидается мокрый снег, а также мороз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.
Сегодня днем мокрый снег ожидается в Киеве, Сумской и Черниговской областях. На западе мокрый снег выпадет во Львовской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
В центральных областях и на востоке ожидается мокрый снег с дождем.
Температура воздуха составит:
В столице сегодня ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем составит +1+3, а ночью 0-2.