Сніг, мороз, похолодання: у Києві та областях погіршиться погода: прогноз на сьогодні

Прогноз у всіх областях

Сьогодні вдень мокрий сніг очікується в Києві, Сумській та Чернігівській областях. На заході мокрий сніг випаде у Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У центральних областях та на сході очікується мокрий сніг з дощем.

Температура повітря складе:

на заході вдень 0+7, а вночі -1-4,

на півночі вдень -1-2, а вночі -4-7,

на сході вдень 0+4, а вночі -1+3,

на півдні вдень +5+8, а вночі +2+5,

у центрі вдень 0+3, а вночі -1-4.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень складе +1+3, а вночі 0-2.