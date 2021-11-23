Сніг, мороз, похолодання: у Києві та областях погіршиться погода: прогноз на сьогодні

Сьогодні в Україні зіпсується погода. У західних і північних регіонах України очікується мокрий сніг, а також мороз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.
Сьогодні вдень мокрий сніг очікується в Києві, Сумській та Чернігівській областях. На заході мокрий сніг випаде у Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
У центральних областях та на сході очікується мокрий сніг з дощем.
Температура повітря складе:
У столиці сьогодні очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень складе +1+3, а вночі 0-2.