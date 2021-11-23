Снег, мороз, похолодание: в Киеве и областях ухудшится погода: прогноз на сегодня
Фото: в Украину пришло похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Украине испортится погода. В западных и северных регионах Украины ожидается мокрый снег, а также мороз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня днем мокрый снег ожидается в Киеве, Сумской и Черниговской областях. На западе мокрый снег выпадет во Львовской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
В центральных областях и на востоке ожидается мокрый снег с дождем.
Температура воздуха составит:
- на западе днем 0+7, а ночью -1-4,
- на севере днем -1-2, а ночью -4-7,
- на востоке днем 0+4, а ночью -1+3,
- на юге днем +5+8, а ночью +2+5,
- в центре днем 0+3, а ночью -1-4.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем составит +1+3, а ночью 0-2.