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Сніг, мороз, похолодання: у Києві та областях погіршиться погода: прогноз на сьогодні

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 08:00
Сніг, мороз, похолодання: у Києві та областях погіршиться погода: прогноз на сьогодні Фото: в Україну прийшло похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні зіпсується погода. У західних і північних регіонах України очікується мокрий сніг, а також мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні вдень мокрий сніг очікується в Києві, Сумській та Чернігівській областях. На заході мокрий сніг випаде у Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У центральних областях та на сході очікується мокрий сніг з дощем.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень 0+7, а вночі -1-4,
  • на півночі вдень -1-2, а вночі -4-7,
  • на сході вдень 0+4, а вночі -1+3,
  • на півдні вдень +5+8, а вночі +2+5,
  • у центрі вдень 0+3, а вночі -1-4.

Сніг, мороз, похолодання: у Києві та областях погіршиться погода: прогноз на сьогодніПрогноз у Києві

У столиці сьогодні очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень складе +1+3, а вночі 0-2.

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