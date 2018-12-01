Снег в Киеве: коммунальщики заранее подготовили 350 единиц техники

Иллюстративное фото (пресс-служба КГГА)

В Киеве сегодня снегопады

358 единиц спецтехники и бригады по ручной уборке предприятий КК«Киевавтодор» с вечера 30 ноября не прекращают уборку улиц и дорог столицы от снега. Об этом сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», передает пресс-служба КГГА.

В 22:00 30 ноября Киев начало засыпать снегом. В 20:30 спецтехника КК «Киевавтодор» была расположена на исходных позициях.

С началом первого снега немедленно начали работу солеразбрасыватели, чтобы не допустить образования гололеда и снежных накатов на дорогах Киева. В течение всей ночи на дорогах столицы работала очистительная техника с отвалами и щетками.

В первую очередь уборка и обработка материалами проводилась на улицах со сложными условиями движения, главных магистралях, мостах, спусках и подъемах, улицах, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта.

Для более эффективной работы и учитывая интенсивные осадки, с 02:15 во всех районах города проводилась очистка дорожной сети колоннами спецтехники.

На рассвете особое внимание было уделено уборке правой полосы дорог, чтобы утром городской транспорт мог работать без помех.

Кроме того, дорожники проводили механизированную и ручную уборку тротуаров и остановок общественного транспорта, которые находятся на балансе предприятий корпорации, а также подходов к наземным и подземным пешеходным переходам.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.