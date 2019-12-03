ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Снег в Киеве будет убирать компания-фигурант дела о хищениях, - "Слідство.Інфо"

Новости » Общество     03.12.2019 - 16:03
Снег в Киеве будет убирать компания-фигурант дела о хищениях, - "Слідство.Інфо"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Победитель тендера на уборку в Печерском районе фигурировал в уголовных процессах

Убирать улицы Киева от снега этой зимой будет компания, которая фигурировала в делах о хищениях средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Сообщается, что в Киеве были объявлены тендеры на уборку снега. В Печерском районе тендер на 3 млн гривен выиграла компания "Новострой-ВС", которая фигурировала в уголовных процессах, в том числе о хищениях на строительстве тротуаров в Борисполе.

Кроме того, в Шевченковском районе Киева потратят около 2 млн гривен на уборку снега, тендер был проведен еще в начале 2019-го года. Победитель тендера компания "Данко" зарегистрирована в Киеве, хотя ее владелец имеет регистрацию в оккупированной Макеевке.

Также сообщается, что на 200 тысяч гривен уже закупили уборку дорог в Оболонском и Святошинском районах, а также еще 100 тысяч планируют потратить в Деснянском. В остальных районах тендеры либо не проводились, либо суммы были раздроблены на более мелкие закупки.

Напомним, ранее "Слідство.Інфо" опубликовало материал, в котором утверждается, что более десятка компаний, которые финансировали партию "Слуга народа", фигурируют в уголовных процессах.

Повышение количества ДТП из-за снегопада не зафиксировано, - МВД
Новости Украины Киевснег
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь