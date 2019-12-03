Снег в Киеве будет убирать компания-фигурант дела о хищениях, - "Слідство.Інфо"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Победитель тендера на уборку в Печерском районе фигурировал в уголовных процессах

Убирать улицы Киева от снега этой зимой будет компания, которая фигурировала в делах о хищениях средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Сообщается, что в Киеве были объявлены тендеры на уборку снега. В Печерском районе тендер на 3 млн гривен выиграла компания "Новострой-ВС", которая фигурировала в уголовных процессах, в том числе о хищениях на строительстве тротуаров в Борисполе.

Кроме того, в Шевченковском районе Киева потратят около 2 млн гривен на уборку снега, тендер был проведен еще в начале 2019-го года. Победитель тендера компания "Данко" зарегистрирована в Киеве, хотя ее владелец имеет регистрацию в оккупированной Макеевке.

Также сообщается, что на 200 тысяч гривен уже закупили уборку дорог в Оболонском и Святошинском районах, а также еще 100 тысяч планируют потратить в Деснянском. В остальных районах тендеры либо не проводились, либо суммы были раздроблены на более мелкие закупки.

Напомним, ранее "Слідство.Інфо" опубликовало материал, в котором утверждается, что более десятка компаний, которые финансировали партию "Слуга народа", фигурируют в уголовных процессах.