Снег, гололедица, а местами - шквалы: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 3 февраля почти по всей Украине будет идти снег. В западных областях ожидаются шквалы ветра, на дорогах - гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в восточной и юго-восточной части Украины будет идти умеренный мокрый снег и дождь, в западных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.
На дорогах местами гололедица. Ветер будет преимущественно северо-западных направлений, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/сек.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня в столице ожидается небольшой снег днем. На дорогах местами гололедица. Столбики термометра днем покажут -1 +1 градуса, а ночью -1 -3.