RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сніг, ожеледиця, а місцями - шквали: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 лютого майже по всій Україні йтиме сніг. У західних областях очікуються шквали вітру, на дорогах - ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у східній та південно-східній частині України йтиме помірний мокрий сніг та дощ, у західних та північних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер буде переважно північно-західних напрямків, 7-12 м/с, на заході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у західних областях вдень -3 до +1, вночі -2 -5 градусів;
  • на півночі країни 1 +1 градусів вдень, а вночі -2 -5;
  • у східних областях вдень +1 +4, вночі від -1 до +2;
  • на півдні країни +2 +5 градусів вдень, а вночі від -2 до +1.
  • у центральних областях вдень від 0 до +2, вночі -1 -4 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується невеликий сніг вдень. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометра вдень покажуть -1 +1 градуси, а вночі -1 -3.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніУкргидометцентр