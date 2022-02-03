Сніг, ожеледиця, а місцями - шквали: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у східній та південно-східній частині України йтиме помірний мокрий сніг та дощ, у західних та північних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер буде переважно північно-західних напрямків, 7-12 м/с, на заході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

у західних областях вдень -3 до +1, вночі -2 -5 градусів;

на півночі країни 1 +1 градусів вдень, а вночі -2 -5;

у східних областях вдень +1 +4, вночі від -1 до +2;

на півдні країни +2 +5 градусів вдень, а вночі від -2 до +1.

у центральних областях вдень від 0 до +2, вночі -1 -4 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується невеликий сніг вдень. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометра вдень покажуть -1 +1 градуси, а вночі -1 -3.