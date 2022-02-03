Сніг, ожеледиця, а місцями - шквали: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 3 лютого майже по всій Україні йтиме сніг. У західних областях очікуються шквали вітру, на дорогах - ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні у східній та південно-східній частині України йтиме помірний мокрий сніг та дощ, у західних та північних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.
На дорогах місцями ожеледиця. Вітер буде переважно північно-західних напрямків, 7-12 м/с, на заході країни подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці очікується невеликий сніг вдень. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометра вдень покажуть -1 +1 градуси, а вночі -1 -3.