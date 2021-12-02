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Снег, гололедица и дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Украина, Четверг 02 декабря 2021 06:00
Снег, гололедица и дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: погода в Украине 2 декабря будет со снегом, дождями и гололедом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 декабря в большинстве западных, северных и Винницкой областях ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Синоптики прогнозируют ночью морозы до -4 и гололедицу на дорогах, кроме юга и востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях температура воздуха днем составит +6 +10 градусов, ночью от +4 до -2. В течение суток будет идти снег.

На севере столбики термометра покажут днем +3 +7 градусов, а ночью -1 -3. Снегопады ожидаются в течение суток.

В восточных областях днем +3 +6 градусов, а ночью ожидается до -2 -4. Осадков не прогнозируется.

На юге страны температура воздуха днем поднимется до +9 +12, а ночью будет колебаться от +5 до -2. Без осадков.

В центральных областях днем до +4 +9, а ночью -1 -3 градуса мороза. Снежить будет только в Винницкой области, на остальных территориях без осадков.

Снег, гололедица и дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью синоптики прогнозируют ночью небольшой снег, на дорогах местами гололедица, днем без осадков. Столбики термометра днем покажут +5 +7 градусов, а ночью -1 -3.

Снег, гололедица и дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Погода в Украине Гидрометцентр
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