Снег, дожди, потепление. Синоптик опубликовала прогноз погоды на выходные

По ее прогнозу, в пятницу снег - на западе Украины и небольшой дождь - на юге Крыма. В субботу снег - на западе, севере и в центре (кроме Днепра с районами). В воскресенье снег ночью на востоке, днем мокрый снег только на западе.

Ближайшей ночью ожидается -3-9 градусов, на востоке и в Крыму 0-3 градуса мороза. Днем 4-го февраля на севере и в центре -2-7 градусов, в южной части, на востоке и западе около нуля.

"В ночь на субботу в большинстве областей Украины ожидается -4-10 градусов, на крайнем севере до -12 градусов, на западе 0-2 градуса мороза. Днем 5-го февраля начнется потепление до оттепели, лишь в восточных областях еще днем побудут -3-6 градусов", - отметила синоптик.

Кроме того, в воскресенье ночью мороз задержится только в восточной части,- 3-9 градусов, а в течение дня оттепель и небольшие "плюсы" охватят практически всю Украину.

В Киеве завтра, 4-го февраля, ожидается морозная погода с ночной температурой воздуха до -7 градусов, дневной до -3 градусов. Без осадков.

В ночь на субботу столицу поморозит до-10-12 градусов, а уже днем начнется потепление. Воскресенье в Киеве будет с оттепелью, ветреной, без существенных осадков.