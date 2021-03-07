Снег, дожди и по-зимнему морозные ночи: прогноз погоды на неделю

На следующей неделе в Украине ожидается холодная погода, но ближе к выходным возможно повышение температуры воздуха. Ночью сохранится морозная погода.
Такую погоду прогнозирует Укргидрометцентр.
8 марта в большинстве регионов Украины будет облачная погода. Снег местами с дождем возможен на Закарпатье, Буковине, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской областях. В южных областях ожидается солнечная и сухая погода.
Температура ночью от +1° до -3°, днем - от +1° до +4°. На Закарпатье ожидается до +6°, а в южных областях - до +8°.
В Киеве 8 марта будет пасмурно, но без осадков. Ночью возможен небольшой мокрый снег, температура до -2°, днем от +1° до +3°.
9 марта в Украине существенных осадков не ожидается, лишь ночью в юго-восточной части возможен небольшой мокрый снег, температура - от -3° до 8°, на северо-востоке страны до -10°; днем - около 0°, в южных регионах и на Закарпатье от +2° до +7° тепла.
10 марта небольшой мокрый снег возможен лишь в Черновицкой, Винницкой и Хмельницкой областях. На остальной территории Украины будет преимущественно сухая и солнечная погода.
На 11 марта метеорологи прогнозируют преимущественно плюсовую температуру днем, но на Западе Украины возможны дожди. Ночью будет морозная погода от -6° до -10.
12 марта ожидаются дожди почти по всей стране. При этом температура воздуха поднимется до +6°-+8°, а на Закарпатье - до +11°. В Крыму и на юге - до +9°.
Напомним, сегодня, 7 марта, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
В целом, в марте в Украине будет переменная погода. Потепление будет чередоваться с "минусами". Среднемесячная температура ожидается от 0 до +6 градусов. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.