Снег и дожди отошли, пришло потепление: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине потеплело (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украину пришло потепление после снегопадов и дождей. Температура воздуха поднялась.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Во всех областях будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит:
- на западе днем +3+7, а ночью -1-4,
- на севере днем +2+5, а ночью 0+2,
- на востоке днем +2+5, а ночью -4-7,
- на юге днем +4+8, а ночью -1-5,
- в центре днем +3+6, а ночью 0-5.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня тоже потеплеет. Температура воздуха днем составит +3+5, а ночью 0+2.
Напомним, УкрГидрометцентр дал прогноз на первый месяц зимы.
Отметим, в Украину придет потепление 27 ноября.