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Снег и дожди отошли, пришло потепление: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 06:00
Снег и дожди отошли, пришло потепление: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине потеплело (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину пришло потепление после снегопадов и дождей. Температура воздуха поднялась.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Во всех областях будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +3+7, а ночью -1-4,
  • на севере днем +2+5, а ночью 0+2,
  • на востоке днем +2+5, а ночью -4-7,
  • на юге днем +4+8, а ночью -1-5,
  • в центре днем +3+6, а ночью 0-5.

Снег и дожди отошли, пришло потепление: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тоже потеплеет. Температура воздуха днем составит +3+5, а ночью 0+2.

Напомним, УкрГидрометцентр дал прогноз на первый месяц зимы.

Отметим, в Украину придет потепление 27 ноября.

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