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Сніг та дощі відійшли, прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 06:00
Сніг та дощі відійшли, прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні потеплішало (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прийшло потепління після снігопадів та дощів. Температура повітря піднялась.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +3+7, а вночі -1-4,
  • на півночі вдень +2+5, а вночі 0+2,
  • на сході вдень +2+5, а вночі -4-7,
  • на півдні вдень +4+8, а вночі -1-5,
  • у центрі вдень +3+6, а вночі 0-5.

Сніг та дощі відійшли, прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні теж потеплішає. Температура повітря вдень складе +3+5, а вночі 0+2.

Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць зими.

Зазначимо, в Україну прийде потепління 27 листопада.

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