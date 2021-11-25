Сніг та дощі відійшли, прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні потеплішало (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україну прийшло потепління після снігопадів та дощів. Температура повітря піднялась.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
У всіх областях буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе:
- на заході вдень +3+7, а вночі -1-4,
- на півночі вдень +2+5, а вночі 0+2,
- на сході вдень +2+5, а вночі -4-7,
- на півдні вдень +4+8, а вночі -1-5,
- у центрі вдень +3+6, а вночі 0-5.
Прогноз у Києві
У столиці сьогодні теж потеплішає. Температура повітря вдень складе +3+5, а вночі 0+2.
Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць зими.
Зазначимо, в Україну прийде потепління 27 листопада.