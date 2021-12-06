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Снег, дожди и ночные морозы: прогноз погоды на сегодня

Автор: Александр Мороз

Погода в Украине сегодня, 6 декабря, будет дождливой, на западе и севере ожидается мокрый снег. Без осадков только местами на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе ожидается снег почти во всех областях, днем от 0 до +6, ночью от -1 до +2. На севере мокрый снег с дождем, днем от +1 до +3 ночью от -2 до +1.

В центральной части ожидаются дожди, днем от +4 до +8, ночью от -1 до +1. На востоке без осадков в Донецкой и Луганской областях, днем от +1 до +4, ночью от -1 до +1.

На юге Украины тоже местами ожидаются дожди, в Крыму и Запорожской области будет сухо. Днем от +6 до +11, ночью от 0 до +4.

Погода в Киеве

В столице сегодня днем будет мокрый снег с дождем, ночью ожидается снег. Дневная температура от +1 до +3, ночью от -1 до +1. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодня в Украине объявлен желтый уровень опасности, на западе и севере будет мокрый снег, а юг и центральную часть накроет туманом.

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Погода в Украине