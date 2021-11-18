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Снег, дожди и до -9 мороза: прогноз погоды в Украине на сегодня

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 ноября в западных областях Украины ожидаются дожди, а на севере - со снегом. Ночью ударят морозы до -9, а днем температура поднимется до +8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях, кроме Ровенской области и местами Волынской области ночью пройдут дожди. Днем ожидается +4 +7, ночью -2 +2.

На севере страны местами пройдет снег с дождем. Температура воздуха днем составит +4 +7, ночью -4 -8.

В восточных областях столбики термометра днем покажут +4 +7, а ночью -7 -9 градусов. Без осадков.

На юге страны синоптики прогнозируют днем +6 +8, ночью -2 -6. Осадков не ожидается.

В центральных областях температура воздуха днем составит +4 +7, ночью -4 -7.

Погода в Киеве

Сегодня в столице днем ожидаются дожди. Столбики термометра днем покажут +4 +6 градусов, а ночью наоборот -4 -6.

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ГидрометцентрПогода в Украине