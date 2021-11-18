Сніг, дощі та до -9 морозу: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Сьогодні, 18 листопада в західних областях України очікуються дощі, а на півночі - зі снігом. Вночі вдарять морози до -9, а вдень температура підніметься до +8.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У західних областях, окрім Рівненської області та подекуди Волинської області вночі пройдуть дощі. Вдень очікується +4 +7, вночі -2 +2.
На півночі країни місцями пройде сніг з дощем. Температура повітря вдень становитиме +4 +7, вночі -4 -8.
У східних областях стовпчики термометра вдень покажуть +4 +7, а вночі -7 -9 градусів. Без опадів.
На півдні країни синоптики прогнозують вдень +6 +8, вночі -2 -6. Опадів не передбачається.
У центральних областях температура повітря вдень становитиме +4 +7, вночі -4 -7.
Сьогодні в столиці вдень очікуються дощі. Стовпчики термометра вдень покажуть +4 +6 градусів, а вночі навпаки -4 -7.