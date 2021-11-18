RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сніг, дощі та до -9 морозу: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 18 листопада в західних областях України очікуються дощі, а на півночі - зі снігом. Вночі вдарять морози до -9, а вдень температура підніметься до +8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях, окрім Рівненської області та подекуди Волинської області вночі пройдуть дощі. Вдень очікується +4 +7, вночі -2 +2.

На півночі країни місцями пройде сніг з дощем. Температура повітря вдень становитиме +4 +7, вночі -4 -8.

У східних областях стовпчики термометра вдень покажуть +4 +7, а вночі -7 -9 градусів. Без опадів.

На півдні країни синоптики прогнозують вдень +6 +8, вночі -2 -6. Опадів не передбачається.

У центральних областях температура повітря вдень становитиме +4 +7, вночі -4 -7.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вдень очікуються дощі. Стовпчики термометра вдень покажуть +4 +6 градусів, а вночі навпаки -4 -7.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні