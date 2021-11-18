Снег, дожди и до -9 мороза: прогноз погоды в Украине на сегодня
Сегодня, 18 ноября в западных областях Украины ожидаются дожди, а на севере - со снегом. Ночью ударят морозы до -9, а днем температура поднимется до +8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
В западных областях, кроме Ровенской области и местами Волынской области ночью пройдут дожди. Днем ожидается +4 +7, ночью -2 +2.
На севере страны местами пройдет снег с дождем. Температура воздуха днем составит +4 +7, ночью -4 -8.
В восточных областях столбики термометра днем покажут +4 +7, а ночью -7 -9 градусов. Без осадков.
На юге страны синоптики прогнозируют днем +6 +8, ночью -2 -6. Осадков не ожидается.
В центральных областях температура воздуха днем составит +4 +7, ночью -4 -7.
Погода в Киеве
Сегодня в столице днем ожидаются дожди. Столбики термометра днем покажут +4 +6 градусов, а ночью наоборот -4 -6.