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Сніг, дощі та до -9 морозу: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Україна, Четвер 18 листопада 2021 08:00
Сніг, дощі та до -9 морозу: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: 18 жовтня пройдуть дощі, місцями зі снігом (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 18 листопада в західних областях України очікуються дощі, а на півночі - зі снігом. Вночі вдарять морози до -9, а вдень температура підніметься до +8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях, окрім Рівненської області та подекуди Волинської області вночі пройдуть дощі. Вдень очікується +4 +7, вночі -2 +2.

На півночі країни місцями пройде сніг з дощем. Температура повітря вдень становитиме +4 +7, вночі -4 -8.

У східних областях стовпчики термометра вдень покажуть +4 +7, а вночі -7 -9 градусів. Без опадів.

На півдні країни синоптики прогнозують вдень +6 +8, вночі -2 -6. Опадів не передбачається.

У центральних областях температура повітря вдень становитиме +4 +7, вночі -4 -7.

Сніг, дощі та до -9 морозу: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вдень очікуються дощі. Стовпчики термометра вдень покажуть +4 +6 градусів, а вночі навпаки -4 -7.

Сніг, дощі та до -9 морозу: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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Гідрометцентр Погода в Україні
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