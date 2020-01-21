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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество     21.01.2020 - 08:28
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сильные порывы ветра в западных и северных областях, в Киеве и Киевской области

Сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сильные порывы ветра в западных и северных областях, в Киеве и Киевской области.

"По данным УкрГидрометцентра, 21 января в западных и северных областях, в Киеве и Киевской области днем порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе "Укравтодора" сообщают, что по состоянию на 6 утра местами небольшой снег во Львовской и Донецкой областях, местами туман в Херсонской области, на остальной территории без существенных осадков. Также местами гололед в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях.

Температура воздуха колеблется от -3 до -5. Состояние покрытия в основном сухое, на Вишковском перевале местами заснеженное.

Напомним, синоптики давали прогноз погоды на сегодня. Сегодня погода в Украине остается прохладной, днем температура воздуха колеблется от +2 до +4. На западе Украины, как во всех других частях страны, переменная облачность. Температура воздуха днем составит +2+4. В Ивано-Франковской области до +5.

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