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Снег с дождем и 13 градусов мороза: прогноз погоды в Украине на завтра

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Четверг 13 января 2022 20:00
Снег с дождем и 13 градусов мороза: прогноз погоды в Украине на завтра Фото: В Украине 14 января ожидается мокрый снег с дождем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 14 января, по всей территории Украины прогнозируется мокрый снег с дождем. При этом в стране ожидается до -13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра на всей территории страны ночью и днем ожидается мокрый снег с дождем. Также прогнозируется сильный ветер до 15-20 м/с.

На западе температура воздуха ночью ожидается от -7 +1 градусов, а днем +1 +4 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -5 до -1 градусов, а днем 0 +4.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -11 -9 градусов, а днем температура воздуха составит от +2 до +4 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -7 до -2, а днем +2 +5.

В центре страны температура воздуха составит 0 -5 градусов, а днем +1 +4.

Снег с дождем и 13 градусов мороза: прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в Киеве

В пятницу ночью и днем в столице ожидается мокрый снег с дождем. При этом также прогнозируется сильный ветер от 15 до 20 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью опустится до 0 -2, а днем прогреется до +1 +3 градусов.

Снег с дождем и 13 градусов мороза: прогноз погоды в Украине на завтра

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