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Сніг, дощ та різке похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     21.03.2020 - 10:04
Сніг, дощ та різке похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних, північних та центральних областях сьогодні дощ зі снігом

Погода в Україні 21 березня різко погіршиться, сильні дощі, сніг та падіння температури повітря. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сніг з дощем, температура повітря вдень складе +4+7, а вночі +2+5. На півночі та в Київській області так само, вдень +6+8, а вночі +2+4.

Сніг, дощ та різке похолодання: прогноз погоди на сьогодні

На сході, крім Донецької та Луганської областей, сьогодні лише дощі, вдень +9+11, а вночі -1+1. На півдні країни сухо у Херсонській області, вдень +10+14, а вночі 0+4. В Одеській та Миколаївській областях дощі.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні дощі зі снігом, вдень +6+8, а вночі +2+4.Сніг, дощ та різке похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 21-22 березня характер погоди в Україні суттєво зміниться. Вже у суботу розпочнеться стрімке зниження температури, що пов'язано з вторгненням арктичних повітряних мас з півночі і до того ж фронтальні системи принесуть опади у вигляді дощу, які в неділю (у західних та північних областях в суботу ввечері) перейдуть в невеликий сніг.

Також РБК-Україна повідомляло, що до кінця тижня в Україні сильно зіпсується погода.

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