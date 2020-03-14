Снег, дождь и похолодание: прогноз погоды на сегодня

В Волынской, Ровенской, Житомирской областях сегодня выпадет снег
Погода в Украине 14 марта ухудшилась, выпал снег и похолодало. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Волынской, Ровенской, Житомирской областях сегодня выпадет снег, днем температура воздуха на западе составит +4+8, а ночью +1+4. На севере страны и в Киевской области также снег, днем +6+8, а ночью +3+5.
В восточных областях в субботу дожди, днем +10+13, а ночью +3+6. Центр страны сухой, днем +10+13, а ночью +3+6. На юге страны переменная облачность, днем +12+15, а ночью +5+7.
В столице сегодня дождь, днем +6+8, а ночью +2+4.
Напомним, в воскресенье погода в Украине улучшится, осадки отступят и будет малооблачно. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +6 градусов. Однако ночью придет существенное похолодание, термометры покажут от -1 до -4 градусов мороза.