Снег до 20 см и шквальный ветер: погода в Киеве ухудшится 8 февраля

В понедельник, 8 февраля, погода в Киеве значительно ухудшится. Ожидается снег, штормовой ветер и гололедица на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, в понедельник в Киеве ожидаются значений снег, метели и снежные заносы. Синоптики прогнозируют прирост снега до 15-20 сантиметров.

Кроме того, 8 февраля в столице прогнозируются порывы ветра до 20 метров на секунду и гололедица на дорогах. Синоптики объявили первый уровень опасности.

При этом ожидается значительное снижение температуры воздуха. Так, ночью столбики термометров опустятся до -13 -16 градусов, а днем температура воздуха прогреется до -7 -10 градусов.

Напомним, в Украине резко ухудшилась погода, пришло похолодание в северные и центральные регионы. В шести областях идет дождь.

Также синоптики назвали точную дату, когда в Украину придет похолодание. На 7 февраля передают сильные морозы, в некоторых регионах похолодает до -21. Однако пока неизвестно, сколько продлится похолодание.

Кроме того, на выходных в южной части, Ивано-Франковской и Винницкой областях ожидается снег, на остальной территории без осадков.