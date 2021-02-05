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Сніг до 20 см і шквальний вітер: погода в Києві погіршиться 8 лютого

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 8 лютого, погода в Києві значно погіршиться. Очікується сніг, штормовий вітер та ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, у понеділок в Києві очікуються значень сніг, хуртовини та снігові замети. Синоптики прогнозують приріст снігу до 15-20 сантиметрів.

Крім того, 8 лютого в столиці прогнозуються пориви вітру до 20 метрів на секунду та ожеледиця на дорогах. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

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При цьому очікується значне зниження температури повітря. Так, вночі стовпчики термометрів опустяться до -13 -16 градусів, а вдень температура повітря прогріється до -7 -10 градусів.

Нагадаємо, в Україні різко погіршилася погода, прийшло похолодання північні і центральні регіони. У шести областях йде дощ.

Також синоптики назвали точну дату, коли в Україну прийде похолодання. На 7 лютого передають сильні морози, в деяких регіонах знизиться до -21. Проте поки невідомо, скільки триватиме похолодання.

Крім того, на вихідних в південній частині, Івано-Франківській та Вінницькій областях очікується сніг, на решті території без опадів.

Прогноз погоди
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