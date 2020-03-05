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Облачно, дожди и тепло до +15: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     05.03.2020 - 08:00
Облачно, дожди и тепло до +15: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В четверг погода в Украине ухудшится, во всех областях облачно

Погода в Украине 5 марта ухудшится, облачно и дожди, но тепло до +15. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В четверг погода в Украине ухудшится, во всех областях облачно, а в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкие и Винницкой областях дожди. Только в Киевской области переменная облачность.

Облачно, дожди и тепло до +15: прогноз погоды на сегодня

Днем на западе +7+10, а ночью +3+5. На севере днем температура воздуха составит +11+13, а ночью +3+5. В центральных областях днем +12+16, а ночью +4+6. На востоке страны днем +11+15, а ночью +3+5. А в южных областях +13+15, а ночью +5+7.

Прогноз в Киеве

В столице в четверг переменная облачность. Днем +13+15, а ночью +3+5.

Облачно, дожди и тепло до +15: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики прогнозировали, что в четверг в Украине будет тепло, потепление до +17. А в пятницу похолодает.

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