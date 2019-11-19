В СНБО заявили о необходимости смены риторики по Донбассу

Украинские власти для реинтеграции Донбасса должны сменить риторику по оккупированным территориям. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал советник главы СНБО Сергей Сивохо.

По его словам, украинская сторона должна поменять понятийный аппарат, сформированный "пропагандой за пять лет".

"Изменить риторику и перестать использовать штампы - "свои-чужие", "сепары-укры". Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения, а реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение. Уже скоро вы сами увидите - о каких проектах я говорю", - отметил Сивохо.

Он также добавил, что параллельно необходимо гармонизировать работу с переселенцами, упростить процедуры прохождения КПВВ, а также выплатить пенсии жителям неподконтрольных территорий.

Напомним, ранее Сивохо сообщил, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины подготовят Национальную платформу примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса.