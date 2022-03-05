СНБО запустил сайт "Оккупант" для поиска военнопленных РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Оккупант" .

Сайт "Оккупант" (invaders-rf.com) является ресурсом, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных Вооруженных сил РФ. В картотеке ресурса данные о захватчиках, вторгшихся на территорию Украины, начиная с 24 февраля 2022 года.

"Порталом смогут пользоваться граждане России, в частности семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и месте пребывания пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины", – говорится на стартовой "Оккупанта".

Кроме того, в СНБО в очередной раз напомнили, что с российскими военнослужащими обращаются в соответствии с Женевской конвенцией. Они снабжены питанием, одеждой и лечением.