РНБО запустила сайт "Окупант" для пошуку військовополонених РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Окупант" .

Сайт "Окупант" (invaders-rf.com) є ресурсом, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених Збройних сил РФ. У картотеці ресурсу дані про загарбників, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року.

"Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їхні знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених. За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв'язатися з представниками Міністерства оборони України", – йдеться на стартовій "Окупанта".

Окрім того, в РНБО вкотре нагадали, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Женевської конвенції. Вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням.