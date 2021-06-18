СНБО ввел полный пакет санкций против Фирташа и Фукса

"Относительно Фирташа введен полный пакет санкций, который можем применить к этому господину", - сказал он.

По его словам, санкции против Фирташа введены за его участие в титановом бизнесе и поставки сырья в РФ, которые были отслежены. "Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", - уточнил Данилов.

"Что касается Фукса. Они (санкции - ред.) наложены из-за ситуации с "Голден Деррик". Речь идет о лицензии, которые человек получил за один день, она (компания - ред.) подала в суд на указ президента", - добавил секретарь СНБО.

Он уточнил, что в отношении Фукса также введен полный пакет санкций, которые можно применить к предпринимателю за "участие в этих процессах и вещах".

Фукс в эфире "Украина 24" отреагировал на санкции, назвав их "личной местью". Он заявил, что будет судиться.

"Я безусловно буду бороться за свое имя, я обязательно подам в суд и на это решение и лично на этого человека", - заявил он.