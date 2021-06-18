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РНБО ввела повний пакет санкцій проти Фірташа і Фукса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада національної безпеки оборони (РНБО) на засіданні 18 червня ввела повний пакет санкцій щодо підприємців Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Про це в ході брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Щодо Фірташа введено повний пакет санкцій, який можемо застосувати до цього пану", - сказав він.

За його словами, санкції проти Фірташа введені за його участь в титановому бізнесі і постачання сировини в РФ, які були відстежене. "Ми не можемо допустити, щоб це тривало", - уточнив Данілов.

"Що стосується Фукса. Вони (санкції - ред.) Накладено через ситуацію з "Голден Деррік". Мова йде про ліцензії, які людина отримала за один день, вона (компанія - ред.) Подала в суд на указ президента", - додав секретар РНБО.

Він уточнив, що в відношенні Фукса також введена повна пакет санкцій, які можна застосувати до підприємця за "участь в цих процесах і речах".

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Дмитро ФірташРНБОСанкції