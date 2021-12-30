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СНБО возьмет под контроль процесс закупки угля

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Четверг 30 декабря 2021 19:38
СНБО возьмет под контроль процесс закупки угля Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РбК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Аппарат СНБО возьмет под контроль закупки угля в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Вопрос энергетической дестабилизации в РФ на повестке дня. Они запретили Казахстану транзит угля через свою страну, который нам необходим. Поэтому сейчас мы получаем уголь через морской путь. На сегодняшний день ситуация под контролем. Сегодня мы не видим тех или иных проблем, но уголь надо закупать. Это сегодня было соответственно поручение, чтобы СНБО взяло под контроль закупки угля, которые происходят сейчас для наших ТЭЦ", - заявил Данилов.

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