СНБО возьмет под контроль процесс закупки угля

"Вопрос энергетической дестабилизации в РФ на повестке дня. Они запретили Казахстану транзит угля через свою страну, который нам необходим. Поэтому сейчас мы получаем уголь через морской путь. На сегодняшний день ситуация под контролем. Сегодня мы не видим тех или иных проблем, но уголь надо закупать. Это сегодня было соответственно поручение, чтобы СНБО взяло под контроль закупки угля, которые происходят сейчас для наших ТЭЦ", - заявил Данилов.