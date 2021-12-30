РНБО візьме під контроль процес закупівлі вугілля

"Питання енергетичної дестабілізації у РФ на порядку денному. Вони заборонили Казахстану транзит вугілля через свою країну, який нам необхідний. Тому зараз ми отримуємо вугілля через морський шлях. На сьогодні ситуацію під контролем. Сьогодні ми не бачимо тих чи інших проблем, але вугілля треба закуповувати. Це сьогодні було відповідно доручення, щоб РНБО взяла під контроль закупівлі вугілля, які відбуваються зараз для наших ТЕЦ", - заявив Данилов.