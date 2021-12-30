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РНБО візьме під контроль процес закупівлі вугілля

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 19:38
РНБО візьме під контроль процес закупівлі вугілля Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (Віталій Носач, РбК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що апарат РНБО візьме під контроль закупівлі вугілля в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Питання енергетичної дестабілізації у РФ на порядку денному. Вони заборонили Казахстану транзит вугілля через свою країну, який нам необхідний. Тому зараз ми отримуємо вугілля через морський шлях. На сьогодні ситуацію під контролем. Сьогодні ми не бачимо тих чи інших проблем, але вугілля треба закуповувати. Це сьогодні було відповідно доручення, щоб РНБО взяла під контроль закупівлі вугілля, які відбуваються зараз для наших ТЕЦ", - заявив Данилов.

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