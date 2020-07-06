В СНБО не видят возможности для проведения выборов на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на сегодня провести выборы на Донбассе нет возможности. Однако они "рано или поздно" там состоятся.

Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, для проведения выборов на Донбассе должны состояться определенные условия, которых сейчас там нет.

"Если будут какие-то изменения, какие-то процессы, рано или поздно там будут проходить выборы", - сказал секретарь СНБО.

Кроме того, он отметил, что выборы на Донбассе должны проходить на украинской территории по украинской Конституции.

"Над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы... Центральная Избирательная Комиссия должна их там проводить. Пока что мне сложно представить такие условия", - заявил Данилов.

Напомним, глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что существующей законодательной базы достаточно для проведения выборов на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с минскими договоренностями.

Также ранее сообщалось, что во время местных выборов в ОРДЛО не исключена победа тех самых людей, которые пока удерживают власть на оккупированных районах Донбасса.