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СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Автор: РБК-Украина

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Подобный документ появился впервые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности", - отметил он.

По его словам, ранее из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания с одной стороны в другую".

В документе определена цель внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Стратегия также определяет шесть приоритетных направлений:

  1. Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.
  2. Противодействие агрессивной политики Российской Федерации.
  3. Курс на членство в ЕС и НАТО.
  4. Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.
  5. Защита прав и интересов граждан Украины за границей.
  6. Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

В общей сложности в стратегии более 250 пунктов. Но они сводятся к тому, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.

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СНБОДмитрий Кулебастратегия