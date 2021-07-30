РНБО затвердила стратегію зовнішньополітичної діяльності України

"Сьогодні відбулася історична подія. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності", - зазначив він.

За його словами, раніше через відсутність стратегії України проходила через "хитання з одного боку в іншу".

У документі визначено мету зовнішньої політики - утвердження України в світі як сильної і авторитетної європейської країни. Стратегія також визначає шість пріоритетних напрямків:

Забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України. Протидія агресивної політики Російської Федерації. Курс на членство в ЄС і НАТО. Просування українського експорту і залучення інвестицій. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Просування позитивного іміджу України в світі.

Загалом у стратегії більше 250 пунктів. Але вони зводяться до того, що Україна позиціонує себе як активного учасника міжнародної політики; формує архітектуру безпеки в регіоні та світі; є країною нових економічних можливостей.