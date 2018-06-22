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Интервью

СНБО уточнил число физических и юридических лиц, которые попали под санкции против РФ

НовостиПолитика    22.06.2018 - 09:58
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Под санкции СНБО против России попали 1759 физических и 786 юридических лиц

В обновленный список санкций против Российской Федерации попали 1759 физических и 786 юридических лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Сообщается, что последним решением в санкционный список внесли еще 30 юридических и 14 физических лиц, в связи с чем список теперь насчитывает 1759 физических и 786 юридических лиц. Также сообщается, что украинская сторона синхронизировала санкции с ограничениями, которые ввели США 11 июня 2018 за причастность к деятельности российских спецслужб в киберпространстве.

Отметим, под санкции попал ряд российских организаций, политических партий и предприятий. Кроме того, в список внесли Луганский авиационный ремонтный завод, который находится на оккупированной территории и используется Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о расширении санкций против России.  

 

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Темы: Санкции против РФ    Теги публикации: СНБО, Российская Федерация, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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