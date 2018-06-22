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РНБО уточнила кількість фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції проти РФ

НовиниПолітика    22.06.2018 - 09:58
Фото: ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Під санкції РНБО проти Росії потрапили 1759 фізичних та 786 юридичних осіб

До оновленого списку санкцій проти Російської Федерації потрапили 1759 фізичних та 786 юридичних осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Повідомляється, що останнім рішенням до санкційного списку внесли ще 30 юридичних і фізичних 14 осіб, у зв'язку з чим перелік тепер налічує 1759 фізичних та 786 юридичних осіб. Також повідомляється, що українська сторона синхронизировала санкції з обмеженнями, які ввели США 11 червня 2018 за причетність до діяльності російських спецслужб в кіберпросторі.

Зазначимо, під санкції потрапив ряд російських організацій, політичних партій і підприємств. Крім того, до списку внесли Луганський авіаційний ремонтний завод, який знаходиться на окупованій території і використовується Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про розширення санкцій проти Росії.

 

На перегляді порядку денного ЄП не згадали про продовження санкцій проти Росії, - журналіст
Темы: Санкції проти РФ    Теги публікації: РНБО, Російська Федерація, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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