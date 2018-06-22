РНБО уточнила кількість фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції проти РФ

Під санкції РНБО проти Росії потрапили 1759 фізичних та 786 юридичних осіб

До оновленого списку санкцій проти Російської Федерації потрапили 1759 фізичних та 786 юридичних осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Повідомляється, що останнім рішенням до санкційного списку внесли ще 30 юридичних і фізичних 14 осіб, у зв'язку з чим перелік тепер налічує 1759 фізичних та 786 юридичних осіб. Також повідомляється, що українська сторона синхронизировала санкції з обмеженнями, які ввели США 11 червня 2018 за причетність до діяльності російських спецслужб в кіберпросторі.

Зазначимо, під санкції потрапив ряд російських організацій, політичних партій і підприємств. Крім того, до списку внесли Луганський авіаційний ремонтний завод, який знаходиться на окупованій території і використовується Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про розширення санкцій проти Росії.