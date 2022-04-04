СНБО Украины опроверг фейки о якобы непричастности армии РФ к убийствам в Буче

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергает дезинформацию России о непричастности их войск к убийствам мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Российское минобороны попыталось возразить о своей непричастности к убийствам мирных жителей в Буче. Их главным аргументом является якобы отсутствие российских войск в городе уже 30 марта. В то же время Россия опубликовала карты за 2 апреля, где указано, что оккупанты еще находятся в Киевской области.

Спикер Минобороны РФ также заявил, что за все время пребывания российских военных в Буче не пострадал ни один местный житель, а фото и видеокадры из Бучи – очередная "постановка" для западных СМИ.

Стоит отметить, что вместе с украинской армией в город вошли независимые СМИ. Все фото- и видеодоказательства уже опубликованы не только в украинской, но в и европейской, американской прессе. И эти иллюстрации являются отличным подтверждением виновности российской армии.