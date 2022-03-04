UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В СНБО разоблачили очередной фейк российских оккупантов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) разоблачил фейк пророссийских Telegram-каналов. Оккупанты распространили фальшивку о письме секретаря СНБО Алексея Данилова о якобы "внеочередном заседании аппарата Совета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СНБО.

"Враг, потерпев ощутимые поражения на фронте, прибегает к очередной волне широкомасштабной фальсификации. В пророссийских Telegram-каналах распространяется откровенный фейк - якобы письмо Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о "внеочередном заседании Аппарата СНБО Украины", - говорится в сообщении.

В СНБО подчеркнули, что "заседание аппарата" - это несуществующая в природе форма работы Совета. В пророссийских Telegram-каналах утверждалось, что на "внеочередном заседании" должны были рассматриваться несколько вопросов. В том числе:

  • "уничтожение Вооруженных сил Украины";
  • "отказ НАТО в помощи Украине";
  • "конфликт между ВСУ и "Азовом" и другой бред.

"Официально заявляем, что это "письмо" представляет собой бестолковый фейк и дешевую провокацию", - подчеркнули в СНБО.

Война России против Украины продолжается девятый день, которая сопровождается распространением фейковой информацией со стороны российских оккупантов. Все подробности агрессии РФ, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОВойна России против Украины