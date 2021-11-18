Применяют дезинформацию. В СНБО предупредили, что мигрантов могут направить к украинской границе

Среди беженцев около границы Польши ходят слухи, что Германия якобы готова их принять, но для этого людям нужно перейти границу Польши. Также, согласно этим слухам, с Германии приедут автобусы, которые перевезут беженцев через границу Польши.

В МВД и администрации Польши опровергают данную информацию. Там отмечают, что с помощью такой дезинформации мигрантов подстрекают к штурму польской границы.

Украинские эксперты не исключают, что такой же способ распространения ложной информации могут применить в сторону Украины, провоцируя беженцев пересечь границу страны.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, ЦПД направила рекомендации соответствующим органам власти относительно необходимости заблаговременно принять профилактические меры, в частности сформулировать сообщения на английском, арабском и других языках с информацией о нормах отечественного законодательства, регулирующего миграционные вопросы, и правовых последствиях незаконного пересечения границы. Сообщения должны быть предназначены для превентивного информирования лиц, которые могут пытаться незаконно пересечь украинско-белорусскую границу", - говорится в сообщении.