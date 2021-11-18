Застосовують дезінформацію. У РНБО попередили, що мігрантів можуть направити до українського кордону

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України попереджає про можливі провокації, спрямовані на перенаправлення мігрантів на українсько-білоруську ділянку кордону. Не виключена дезінформація, що деякі країни-сусіди України нібито готові прийняти біженців, яким потрібно лише перетнути територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО .

Серед біженців біля кордону Польщі ходять чутки, що Німеччина нібито готова прийняти їх, але для цього людям потрібно перейти кордон Польщі. Також, згідно з цими чутками, з Німеччини приїдуть автобуси, які перевезуть біженців через кордон Польщі.

У МВС та адміністрації Польщі спростовують цю інформацію. Там зазначають, що за допомогою такої дезінформації мігрантів підбурюють до штурму польського кордону.

Українські експерти не виключають, що такий самий спосіб поширення неправдивої інформації можуть застосувати у бік України, провокуючи біженців перетнути кордон країни.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, ЦПД направила рекомендації відповідним органам влади щодо необхідності завчасно вжити профілактичних заходів, зокрема сформулювати повідомлення англійською, арабською та іншими мовами з інформацією про норми вітчизняного законодавства, що регулюють міграційні питання, та правові наслідки незаконного перетину кордонів. Повідомлення мають бути призначені для превентивного інформування осіб, які можуть намагатися незаконно перетнути українсько-білоруський кордон", - йдеться у повідомленні.