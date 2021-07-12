СНБО в пятницу введет новые санкции, списки готовятся

Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос введения новых санкций. Соответствующие санкционные списки уже формируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова на брифинге в Киеве.
По словам Данилова, сейчас над списками работают соответствующие украинские ведомства.
"Будут ли введены санкции в эту пятницу? Санкционные вопрос на этой неделе будет рассматриваться. Я не могу сказать, кто там будет, но сейчас соответствующие ведомства уже формируют списки", - сказал он.
Напомним, заседание СНБО пройдет в пятницу, 16 июля. Как рассказал Данилов, заседание впервые будет проходить не в Киеве.
Добавим, накануне Кабмин Украины подготовил список персональных санкций против Беларуси. В списке, в частности, оказался сын Лукашенко.