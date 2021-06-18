СНБО проверит санкции в отношении трех фигурантов списка "криминальных авторитетов"

Совет нацбезопасности и обороны дополнительно проверит трех человек, которые попали в санкционные списки воров в законе и криминальных авторитетов. Всего санкции были введены в отношении 12 лиц в статусе криминальных авторитетов, лидеров преступных группировок.
"После первого решения СНБО было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение СНБО в отношении трех лиц - сделать дополнительную проверку с привлечением Службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", - заявил он.
Напомним, в середине мая СНБО ввел санкции против криминальных авторитетов и "воров в законе".
Кроме того, лица, попавшие под санкции СНБО, начали подавать в суд на президента Владимира Зеленского. Уже известно по меньшей мере о 12 исках от имени "криминальных авторитетов".