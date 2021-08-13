В СНБО прошло совещание по поводу выполнения указа Зеленского о децентрализации

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов провел совещание с руководителями центральных органов власти. Совещание было посвящено указу президента о поддержке децентрализации власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Выполнение указа №180 является вопросом национальной безопасности, и все институты должны начать слаженно работать на государство. Этот указ является фундаментальным для развития системы взаимодействия центральной и местной власти", - заявил Данилов на совещании.
Данилов призвал органы власти:
Кроме того, секретарь СНБО попросил Министерство юстиции урегулировать ответственность субъектов хозяйствования за непредставление предусмотренной законом отчетности.
Следующее совещание по вопросу децентрализации состоится 20 августа 2021 года.