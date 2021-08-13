UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В СНБО прошло совещание по поводу выполнения указа Зеленского о децентрализации

Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов провел совещание с руководителями центральных органов власти. Совещание было посвящено указу президента о поддержке децентрализации власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Выполнение указа №180 является вопросом национальной безопасности, и все институты должны начать слаженно работать на государство. Этот указ является фундаментальным для развития системы взаимодействия центральной и местной власти", - заявил Данилов на совещании.

Данилов призвал органы власти:

  • ускорить работу по созданию информационно-аналитической системы мониторинга показателей ОТО;
  • срочно решить проблемы с оформлением земель на территории ОТО;
  • принять меры для создания государственного адресного реестра.

Кроме того, секретарь СНБО попросил Министерство юстиции урегулировать ответственность субъектов хозяйствования за непредставление предусмотренной законом отчетности.

Следующее совещание по вопросу децентрализации состоится 20 августа 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОДецентрализация в УкраинеАлексей Данилов