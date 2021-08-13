В СНБО прошло совещание по поводу выполнения указа Зеленского о децентрализации

"Выполнение указа №180 является вопросом национальной безопасности, и все институты должны начать слаженно работать на государство. Этот указ является фундаментальным для развития системы взаимодействия центральной и местной власти", - заявил Данилов на совещании.

Данилов призвал органы власти:

ускорить работу по созданию информационно-аналитической системы мониторинга показателей ОТО;

срочно решить проблемы с оформлением земель на территории ОТО;

принять меры для создания государственного адресного реестра.

Кроме того, секретарь СНБО попросил Министерство юстиции урегулировать ответственность субъектов хозяйствования за непредставление предусмотренной законом отчетности.

Следующее совещание по вопросу децентрализации состоится 20 августа 2021 года.