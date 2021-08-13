В РНБО пройшла нарада з приводу виконання указу Зеленського щодо децентралізації

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов провів нараду з керівниками центральних органів влади. Нарада була присвячена указу президента про підтримку децентралізації влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.
"Виконання указу №180 є питанням національної безпеки, й усі інституції повинні почати злагоджено працювати на державу. Цей указ є фундаментальним для розбудови системи взаємодії центральної та місцевої влади", - заявив Данілов на нараді.
Данілов закликав органи влади:
Крім того, секретар РНБО попросив Міністерство юстиції урегулювати відповідальність суб’єктів господарювання за неподання передбаченої законом звітності.
Наступна нарада щодо питання децентралізації відбудеться 20 серпня 2021 року.